https://static.news.ru/photo/eb4e8c2a-a006-11e9-a649-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Дипломаты США не выразили желания общаться с представителями РФ в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он добавил, что россияне не собираются навязываться гостям из Вашингтона.

Политик отметил, что Москва всегда проявляет желание к переговорам, но оно должно основываться «на равноправной и взаимоуважительной основе», пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что Кремль выступает против антироссийских резолюций, заявил глава делегации Москвы в ПА ОБСЕ Пётр Толстой. Он подчеркнул, что в случае их включения в итоговую декларацию ПА РФ проголосует против документа.