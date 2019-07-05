https://static.news.ru/photo/8e701546-9f2f-11e9-8971-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Esma Cakir/Global Look Press

Дата выплаты второго транша действующей макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине пока не определена.

По словам источника в ЕС, общий размер очередного транша составит до €500 млн.

В данный момент нет конкретной даты по его выплате, потому что есть ряд остающихся мер, (которые) потребуют участия парламента, Верховной рады, — отметил он.

Источник уточнил, что Раде необходимо проголосовать по ряду вопросов, что нельзя было осуществить до выборов, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус зяавил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) может посетить Украину в августе 2019 года. Чиновник добавил, что пока предварительных договорённостей об условиях очередного транша МВФ Украине нет и переговоры на эту тему начнутся «с чистого листа».