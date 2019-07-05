Дата выплаты второго транша действующей макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине пока не определена.
По словам источника в ЕС, общий размер очередного транша составит до €500 млн.
В данный момент нет конкретной даты по его выплате, потому что есть ряд остающихся мер, (которые) потребуют участия парламента, Верховной рады, — отметил он.
Источник уточнил, что Раде необходимо проголосовать по ряду вопросов, что нельзя было осуществить до выборов, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус зяавил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) может посетить Украину в августе 2019 года. Чиновник добавил, что пока предварительных договорённостей об условиях очередного транша МВФ Украине нет и переговоры на эту тему начнутся «с чистого листа».