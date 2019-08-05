Решение суда, который ранее обязал провести пересчёт голосов на некоторых участках, невозможно выполнить в 210-м одномандатном избирательном округе (Черниговская область) в отведённый срок, заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
ЦИК констатирует невозможность установить итоги выборов, — цитирует ТАСС слова представителя ведомства.
Окружную избирательную комиссию 210-го округа повторно обязали завершить подсчёт голосов до 6 августа.
Внеочередные выборы в парламент Украины прошли 21 июля. В суды после выборов поступило более 70 исков. Украинский суд обязал избирательную комиссию пересчитать голоса на шести участках 119-го округа с центром в Бродах Львовской области, писал News.ru.