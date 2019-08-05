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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.

Украинский лидер поздравил Джонсона с победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании, а также поблагодарил за санкционную политику против РФ, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что Зеленский анонсировал...