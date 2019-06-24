https://static.news.ru/photo/0dd85bec-9614-11e9-bf42-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации на парламентские выборы кандидатам от «Движения новых сил» и направила материалы в полицию.

Комиссия пояснила, что выборы были назначены 21 мая президентским указом, и партия Саакашвили не могла обсуждать своё участие в них на съезде 8 мая, а заседание партсовета 10 июня и выдвижение на нём кандидатов в депутаты 10 июня прошло в нарушение требований партийного устава, пишет РИА Новости .

ЦИК направила в полицию копию своего постановления и копии протоколов заседания партии «Движение новых сил» для проверки и принятия предусмотренных законом мер реагирования.

Как писал News.ru ранее, Михаил Саакашвили считает, что Верховная рада Украины должна быть сокращена до 150 депутатов. Он уверен, что большинство парламентариев никому неизвестны. По его словам, место в Раде нужно освободить для молодых политиков, антикоррупционеров и людей с хорошей репутацией.