Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки приостановил работу из-за обнаружения возле него неразорвавшейся мины. Об этом сообщила Государственная погранслужба Украины (ГПСУ).

Неразорвавшуюся 120-мм артиллерийскую мину обнаружили около 12:10 мск в в 150 метрах от КПВВ «Майорское», неподалёку от обочины дороги, говорится на странице погранслужбы Украины в Facebook. Для обеспечения безопасности гражданских...