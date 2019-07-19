Центральная избирательная комиссия Украины обновила данные по явке граждан на внеочередных выборах в Верховную раду по состоянию на 12:00 21 июля. Показатель составил 19,24%.
Информация собрана по сообщениям 195 избирательных округов из 199 по всей Незалежной,
Ранее News.ru сообщал, что правоохранительные органы Украины получили свыше 800 сообщений о нарушении избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную раду. Кроме того, зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать результаты голосования.