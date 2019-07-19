https://static.news.ru/photo/86a2f62a-abce-11e9-a52e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Избирательные участки на внеочередных выборах в Верховную раду Украины посетили 36,59% граждан с правом на участие в голосовании, сообщили в ЦИК страны. Информация актуальна на 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Информация была уточнена после обработки данных с 198 из 199 избирательных округов, сообщается на сайте ведомства.

Наибольшее количество избирателей было зафиксировано в Черниговской области, а наименьшее — в Закарпатской.

Выборы в Раду проходят на Украине 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, остальные — по мажоритарным округам. Проходной барьер для политических движений составляет 5%.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал «абсолютно надёжный выбор» за будущее страны во время голосования в Раду. На избирательный участок пришёл и бывший лидер государства Пётр Порошенко. По его словам, он поддержал партию, способную остановить «российский реванш».