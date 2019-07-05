https://static.news.ru/photo/b2d61372-9f34-11e9-a5ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦМК) Украины предупредила, что повторная жеребьёвка номеров партий в бюллетенях для парламентских выборов может обернуться проблемами.

По данным ведомства, из-за повторения процедуры предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» не успеет напечатать нужно количество листовок и доставить их в места голосования, передаёт «112 Украина» .

Как писал News.ru, ранее глава Центризбиркома (ЦИК) страны Татьяна Слипачук сообщила, что шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду. По её словам, к настоящему времени напечатано более 5 млн бюллетеней. Слипачук возмутилась решением суда, допустив, что оно направлено на срыв выборов.