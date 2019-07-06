Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации 6,9% кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в 2014 году этот показатель достигал 7,4%.

По одномандатным округам: в этом году — 4,5%, в 2014-м — 13,5%, — уточнила она.

Глава комиссии также заявила, что на Центризбирком страны в ходе избирательной кампании оказывается давление, которое проявляется в том числе в «навешивании ярлыков на членов ЦИК и получении на этом фоне политических дивидендов».

Она добавила, что прямое давление, носящее рекомендательный характер, наблюдается со стороны представителей органов власти, передаёт издание «Левый берег».

Как писал News.ru, ранее Слипачук сообщила, что безработные составляют вторую по массовости категорию кандидатов в депутаты Рады. Она пояснила, что по одномандатным округам на выборы идут около 3,2 тысячи человек. При этом 469 кандидатов (14,73%) — безработные.

Досрочные выборы в Раду намечены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, другая — в мажоритарных округах.

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