https://static.news.ru/photo/28bd8876-9fe5-11e9-9389-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации 6,9% кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в 2014 году этот показатель достигал 7,4%.

По одномандатным округам: в этом году — 4,5%, в 2014-м — 13,5%, — уточнила она.

Глава комиссии также заявила, что на Центризбирком страны в ходе избирательной кампании оказывается давление, которое проявляется в том числе в «навешивании ярлыков на членов ЦИК и получении на этом фоне политических дивидендов».

Она добавила, что прямое давление, носящее рекомендательный характер, наблюдается со стороны представителей органов власти, передаёт издание « Левый берег ».

Как писал News.ru, ранее Слипачук сообщила, что безработные составляют вторую по массовости категорию кандидатов в депутаты Рады. Она пояснила, что по одномандатным округам на выборы идут около 3,2 тысячи человек. При этом 469 кандидатов (14,73%) — безработные.

Досрочные выборы в Раду намечены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, другая — в мажоритарных округах.