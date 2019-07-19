https://static.news.ru/photo/af53ad6a-abee-11e9-9aeb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После подсчёта 0,04% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набрала 47,58% голосов.

Также барьер в 5%, необходимый для попадания в парламент, преодолели политические силы Юлии Тимошенко «Батькивщина», экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Радикальная партия Олега Ляшко, сообщается на сайте Центризбиркома страны.

Как писал News.ru, внеочередные выборы в парламент Украины стартовали 21 июля. По данным экзитополов, партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, победила и сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% голосов). Третье место за «Европейской солидарностью» экс-президента страны Петра Порошенко (8,9%). Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» занимает четвёртое место, заручившись поддержкой 7,6% избирателей.