https://static.news.ru/photo/3338bd6a-b5fd-11e9-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey/Xinhua/Global Look Press

Партия «Слуга народа» одержала победу на внеочередных выборах в парламент Украины, набрав 43,16% голосов.

Как сообщила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, после подсчёта всех голосов избирателей в Верховную раду также прошли «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,82%).

Как ранее писал News.ru, внеочередные выборы в парламент Украины прошли 21 июля. В суды после выборов поступило более 70 исков. Украинский суд обязал избирательную комиссию пересчитать голоса на шести участках 119-го округа с центром в Бродах Львовской области.