https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Избирательные участки на внеочередных выборах в Верховную раду Украины посетили 50,35% граждан с правом на участие в голосовании, сообщили в Центризбиркоме страны. Информация актуальна на 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Такие данные комиссия опубликовала после обработки информации от 17 из 199 избирательных округов, сообщается на её сайте .

Наибольшее количество избирателей было зафиксировано в Хмельницкой области, а наименьшее — в Херсонской.

Как писал News.ru, внеочередные выборы в парламент Украины стартовали 21 июля. По данным экзитополов, партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, победила и сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% голосов). Третье место за «Европейской солидарностью» экс-президента страны Петра Порошенко (8,9%). Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» занимает четвёртое место, заручившись поддержкой 7,6% избирателей.