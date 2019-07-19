https://static.news.ru/photo/314361f0-abc0-11e9-bb76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/Global Look Press

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду Украины составляет 33,8%. Информация актуальна на 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Данные получены с пяти участков. Всего в стране их насчитывается 199, говорится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Незалежной.

Выборы в Раду проходят на Украине 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, остальные — по мажоритарным округам. Проходной барьер для политических движений составляет 5%.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал «абсолютно надёжный выбор» за будущее страны во время голосования в Раду. На избирательный участок пришёл и бывший лидер государства Пётр Порошенко. По его словам, он поддержал партию, способную остановить «российский реванш».