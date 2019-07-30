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Новый министр обороны Молдавии Павел Войку пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить страну. Об этом сообщил молдавский президент Игорь Додон.

Он (Войку. — News.ru) пригласил министра Шойгу посетить Молдавию. Возможно, на каком-то этапе у него будет время, — цитирует Додона ТАСС. Президент Молдавии также выразил надежду на визит главы российского...