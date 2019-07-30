Центризбирком Украины признал избранными менее полусотни депутатов по итогам голосования в одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 49 одномандатных избирательных округах, — сообщает РИА Новости.
Всего признаны избранными в Верховную раду Украины 84 депутата.
Как писал News.ru, ранее представитель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что спикером украинского парламента нового созыва станет руководитель фракции Дмитрий Разумков.
Официальные результаты парламентских выборов должны быть обнародованы ЦИК Украины до 5 августа включительно.