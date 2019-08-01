https://static.news.ru/photo/d6271464-b444-11e9-8ca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 70 исков поступило в суды после выборов в парламент Украины, рассказала глава ЦИК Незалежной Татьяна Слипачук.

По её словам, инстанции отказали в одобрении 42 заявлений, пять оставили без рассмотрения, 14 удовлетворили. По 13 документам юристы ещё не приняли решение, пишет ТАСС .

Мы считаем, что судебная система обрабатывает эти иски достаточно оперативно, но оставим за ЦИК возможность тщательно изучить судебные решения, чтобы понять, в каких вопросах судебная практика требует уточнений, чтобы не допускались судебные решения, которые имеют спорный или неопределенный характер, — объяснила чиновница.

Украинский суд обязал избирательную комиссию пересчитать голоса на шести участках 119-го округа с центром в Бродах Львовской области. В результате победившая здесь партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» может получить в парламенте на один мандат меньше.

Согласно предварительным итогам досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам. Партия Владимира Зеленского набирает 42,19% голосов. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,75% голосов, писал News.ru.