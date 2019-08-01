Более 70 исков поступило в суды после выборов в парламент Украины, рассказала глава ЦИК Незалежной Татьяна Слипачук.
По её словам, инстанции отказали в одобрении 42 заявлений, пять оставили без рассмотрения, 14 удовлетворили. По 13 документам юристы ещё не приняли решение, пишет
Мы считаем, что судебная система обрабатывает эти иски достаточно оперативно, но оставим за ЦИК возможность тщательно изучить судебные решения, чтобы понять, в каких вопросах судебная практика требует уточнений, чтобы не допускались судебные решения, которые имеют спорный или неопределенный характер, — объяснила чиновница.
Украинский суд обязал избирательную комиссию пересчитать голоса на шести участках 119-го округа с центром в Бродах Львовской области. В результате победившая здесь партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» может получить в парламенте на один мандат меньше.
Согласно предварительным итогам досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам. Партия Владимира Зеленского набирает 42,19% голосов. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,75% голосов, писал News.ru.