Экс-президент Пётр Порошенко и самый известный на Украине пророссийский политик Виктор Медведчук продолжают обмен критическими замечаниями. Внешне они — полные антагонисты: Порошенко выступал и продолжает выступать за возвращение Крыма и продолжение военных действий в Донбассе. Медведчук работал в гуманитарной группе по урегулированию ситуации на Юго-Востоке, помогал сторонам конфликта вести переговоры, а также публично выступал сторонником примирения с Россией. Впрочем, официально подчёркнутые разногласия вовсе не означают, что политики не могут работать «в тандеме».

Взаимные обвинения

Экс-президент Украины Пётр Порошенко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» олигарх Виктор Медведчук продолжают словесную пикировку. 19 июня в интервью агентству «Главком» бывший президент государства рассказал: в период, когда Медведчук был посредником на минских переговорах, Россия через него «требовала освободить откровенных убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО» (в лексике Порошенко это «оккупированные районы Донецкой и Луганской областей»).

Некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало, — пояснил своё отношение к Медведчуку Порошенко и добавил, что при Зеленском тот продолжает летать в Москву.

Виктор Медведчук facebook.com/MEDVEDCHUKVV

В свою очередь Медведчук в интервью BBC обвинил Порошенко в срыве второго этапа обмена пленными между Украиной и ДНР-ЛНР по формуле «всех на всех» (первый был проведён в конце декабря 2017 года при условии, что впоследствии состоится полноценный обмен пленными). Порошенко, по словам Медведчука, изначально дал согласие на подобные действия, но затем «повёл себя словно торгаш», начал предлагать другие варианты. В итоге политика «пещерной русофобии» и «антироссийской истерии» пятого украинского президента сорвала обмен пленными.

Конфликт принял открытую форму во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов — 2019. В феврале беглый президент Виктор Янукович заявил, что украинские власти готовят на Медведчука покушение — якобы таким образом Порошенко попытается сорвать выборы. В апреле Медведчук заявил о готовности его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержать кандидатуру Зеленского во втором туре, поскольку он, в отличие от Порошенко, может обеспечить мир в Донбассе.

Предположительно, Медведчук хотел в дальнейшем предложить Зеленскому свою кандидатуру как посредника в переговорах с Москвой, но его ожидания не оправдались — после инаугурации Зеленского в его команде заявили о намерении исключить Медведчука из переговоров по Донбассу. Достижение мира на Юго-Востоке Украины тоже становится всё более размытой целью — наоборот, в последние месяцы участились обстрелы ВСУ Донецкой и Луганской областей. Последний массированный обстрел Донецка, в том числе с применением тяжёлой ствольной и реактивной артиллерии, произошёл 19 июня. По информации из ДНР, были повреждены десятки зданий, включая больницы.

Владимир Зеленский Serg Glovny/Global Look Press

Заклятые друзья

Несмотря на публичные пикировки, в украинской экспертной среде распространено мнение, что «пророссийский» олигарх Медведчук и известный своей националистической риторикой экс-президент Порошенко на самом деле давно работают в тандеме. Последним поводом для таких подозрений стал отказ ЦИК регистрировать в качестве кандидата «Оппозиционного блока» Александра Ефремова — бывшего нардепа от Партии регионов и руководителя Луганской областной организации регионалов. Он с 2016 года находится под арестом по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Этот кандидат мог бы усилить позиции конкурирующим с партией Медведчука «Оппоблоком», создать ему репутацию основной «пророссийской» силы на Украине. Однако отказ в регистрации Ефремова сорвал этот план, при этом есть мнения, что решение ЦИК было политически мотивировано, так как в нём до сих пор занимают должности люди, лояльные Порошенко.

Кроме того, в украинском сегменте Интернета появилась информация, что Порошенко и Медведчук ведут работу по координации деятельности подконтрольных им СМИ, но публично продолжают изображать противостояние. Так, экс-глава Украины вроде бы помогает Медведчуку удержать лидерство среди пророссийского электората, последний же создаёт Порошенко образ последовательного патриота Украины.

Идея о том, что внешние политические оппоненты на самом деле действуют на основании негласных договорённостей, приходила в голову украинским наблюдателям и ранее. Так, в ноябре 2018 года журналисты программы «Схемы» украинского радио «Свобода» отследили тайные визиты Медведчука в резиденцию Порошенко. Это вызвало бурную реакцию — тогда наперебой говорили о том, что контакты главы государства с политиком, имеющим откровенно пророссийскую репутацию и являющимся вдобавок кумом Путина (в 2004 году президент России крестил дочь Медведчука), резко противоречат публичной риторике Порошенко, а также заверениям в том, что у него нет никаких совместных бизнес-проектов с Медведчуком.

В тот период, когда Порошенко был президентом, он, бесспорно, сотрудничал с Медведчуком, а также с другими представителями политической и бизнес-элиты, в том числе с Ренатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем и тем же Игорем Коломойским, — указывает в комментарии News.ru заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Кирилл Молчанов. — Медведчук в то время, явно по просьбе Порошенко, курировал все переговоры в рамках Минской контактной группы.

По мнению эксперта, после того как Порошенко лишился президентского кресла, вряд ли с ним в реальности кто-то будет вступать в альянс, однако слухи о тандеме могут раскручиваться теми политическими силами, которые хотят дискредитировать обоих политиков или сыграть на их прошлых ошибках.