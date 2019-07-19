https://static.news.ru/photo/22c1854c-aa28-11e9-88ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Подавляющее большинство жителей Грузии оценивает отношения с РФ как плохие. При этом 71% респондентов уверены, что продолжается российская агрессия.

79% жителей страны назвали РФ государством, представляющим наиболее большую политическую угрозу. При этом доля граждан, которые считают, что необходимо развивать диалог с Москвой, сократилась до минимума 2010 года.

Несмотря на это, более половины (53%) участников опроса заявили, что негативно оценивают действия властей Грузии в развитии отношений с Москвой, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что Россия хочет быть другом грузинского народа и не позволит кому-либо помешать урегулированию напряжённости между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.