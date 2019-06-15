https://static.news.ru/photo/3635a002-8fd6-11e9-8f9f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Депутаты чешского парламента выступили с инициативой объявить 21 августа Памятным днём жертв вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора в 1968 году.

В инициативе депутатов говорится о том, что вторжение положило конец демократическим реформам и стало причиной жертв среди мирного населения.

Таким образом чешские депутаты отреагировали на предложенный в Госдуме РФ законопроект о приравнивании участников вторжения в Чехословакию в 1968 году к военным ветеранам, сообщает РИА Новости .

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии были введены на территорию Чехословакии для прекращения проходивших здесь политических и общественных реформ, получивших название «Пражская весна».

News.ru ранее писал о том, что президент Чехии Милош Земан назвал оскорбительным для страны законопроект о событиях в Праге в 1968 году.