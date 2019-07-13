Представитель Минобороны Чехии Петр Сикора заявил, что чешская армия планирует использовать вооружение российского и советского производства до 2035 года, постепенно заменяя его западным.
Последними на вооружении чешской армии останутся транспортные вертолёты Ми-171Ш, которых сейчас имеется 15 штук, армия рассчитывает их использовать примерно до 2035 года, — сказал Сикора.
Также известно, что лидер чешской компартии Войтех Филип 12 июля назвал бессмысленным замену вертолётов на авиамашины из США.
Чешская армия в том числе располагает российскими БМП, авиарадарами, ракетными комплексами С-10 и автомашинами УАЗ-469.
Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта Чехии