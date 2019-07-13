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Как минимум семь человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей в Лондоне. Инцидент произошёл в районе Баттерси.

По данным Daily Star, 13 июля около 23:15 по местному времени (01:15 мск) автомобиль наехал на толпу пешеходов. По подозрению в покушении на убийство задержаны трое человек, ещё четверо доставлены...