Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Представитель Минобороны Чехии Петр Сикора заявил, что чешская армия планирует использовать вооружение российского и советского производства до 2035 года, постепенно заменяя его западным.

Последними на вооружении чешской армии останутся транспортные вертолёты Ми-171Ш, которых сейчас имеется 15 штук, армия рассчитывает их использовать примерно до 2035 года, — сказал Сикора.

Также известно, что лидер чешской компартии Войтех Филип 12 июля назвал бессмысленным замену вертолётов на авиамашины из США.

Чешская армия в том числе располагает российскими БМП, авиарадарами, ракетными комплексами С-10 и автомашинами УАЗ-469.

Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта Чехии выразило уверенность в достижении постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках с Россией. Представитель ведомства Франтишек Емелка пророчит решение вопроса к концу лета.

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