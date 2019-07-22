У украинской партии «Слуга народа» после прошедших 21 июля парламентских выборов есть реальные шансы сформировать правительство без коалиции с другими политическими силами — впервые в истории страны. По итогам подсчёта 59,77% процентов бюллетеней пропрезидентское движение набирает 42,5% голосов. Всего в парламент проходят представители пяти партий.

Помимо «Слуги народа» в Верховной Раде точно окажутся депутаты от пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» (она набирает пока 12,97%), «Европейской солидарности» Петра Порошенко (8,57%), «Батькивщины» Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голоса» Святослава Вакарчука (6,34%). Как отметил в своём Telegram-канале первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, прошедшие выборы продемонстрировали «полный крах украинских национал-радикалов (Ляшко, „Свобода“)»:

Они перестали быть интересными даже национально ориентированным избирателям, рационально проголосовавшим за партию Порошенко.

Порошенковская «Европейская солидарность», к слову, получила наибольший процент голосов украинцев, проживающих за рубежом, немного обогнав «Слугу народа» и «Голос». С последним, как уже заявлялось ранее, пропрезидентская партия готова создать коалицию. Но, видимо, таковая и не понадобится, если у «Слуги народа» действительно будет парламентское большинство. Однако убедительная победа соратников Зеленского не означает, что президенту придётся легко, отметил в беседе с News.ru украинский политолог Кирилл Молчанов.

Естественно, однопартийное большинство это однопартийная ответственность. Тот факт, что «ЗеКоманда» не является монолитной и не действует по принципу единоначалия, однозначно приведёт к взращиванию разных центров влияния. Это, в свою очередь, однозначно же выльется в ряд громких политических скандалов в ближайшем окружении Зеленского и в борьбе за монополию доступа к самому президенту. Монокоалиция приведёт к тому, что глава государства лично будет отвечать тотально за всё: начиная от тарифов и заканчивая внешним долгом, а это приведёт к быстрому падению рейтинга уже за полгода-год. Чем ниже будет опускаться рейтинг, тем больше депутатов «Слуги народа» будут выступать фрондой к Зеленскому и переходить в оппозицию по отношению к нему. Кирилл Молчанов украинский политолог

Кроме того, подчёркивает, в свою очередь, Алексей Макаркин, парламентское большинство «Слуги народа» всё равно не даёт Зеленскому пространства для манёвра и по вопросу российско-украинских отношений.

По поводу отношений с Россией оптимизма немного. Для Зеленского Медведчук неприятен в качестве посредника, а Владимир Путин демонстрирует максимум благожелательности именно в отношении Медведчука. Возможностей для маневра у Зеленского немного, несмотря на его доминирование в Раде. Ни на федерализацию, ни на признание русского языка вторым государственным, ни на де-факто независимость Донбасса он не пойдёт. Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий

Важно и то, кто в итоге станет премьер-министром в новом правительстве. Некоторые наблюдатели уже предположили, что занять этот пост может Святослав Вакарчук. Сам он подобных амбиций открытым текстом не озвучивал, а вот Зеленский такой возможности не исключил, но отметил, что будущий глава кабмина «должен быть гуру экономики».

Одним из вероятных претендентов украинские аналитики называют заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкован, который соответствует всем «пожеланиям» президента: обладает глубокими экономическими знаниями и до сих пор не работал в каких-либо правительствах. Кроме того, обсуждаются кандидатуры топ-менеджеров «Нафтогаза» Андрея Кобелева и Юрия Витренко, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Зеленский пока что не выказывал предпочтения кому-либо из них, поэтому интрига вокруг имени нового премьера сохраняется. Окончательные результаты выборов украинский ЦИК обнародует до 6 августа, после чего будет сформирован кабмин.