Один человек умер в связи с вулканической активностью на итальянском острове Стромболи.
Кроме того, турист пострадал из-за извержения, передаёт
Отсутствуют данные и о гражданстве этих людей.
Находящиеся на месте происшествия сообщают, что пострадавшие могут быть также в деревне Джиностра.
Ранее News.ru писал, что сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи. Туристы пытаются спастись в воде. Очевидцы говорят о потоках лавы, которые спускаются с вершины вулкана. Также там наблюдаются огромные клубы густого чёрного дыма и раскалённые камни.