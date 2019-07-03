https://static.news.ru/photo/7169f7f0-9dc7-11e9-a80c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Napoli/Giacomino/Ropi/Global Look Press

Один человек умер в связи с вулканической активностью на итальянском острове Стромболи.

Кроме того, турист пострадал из-за извержения, передаёт ANSA . В настоящий момент подробностей о его состоянии нет.

Отсутствуют данные и о гражданстве этих людей.

Находящиеся на месте происшествия сообщают, что пострадавшие могут быть также в деревне Джиностра.

Ранее News.ru писал, что сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи. Туристы пытаются спастись в воде. Очевидцы говорят о потоках лавы, которые спускаются с вершины вулкана. Также там наблюдаются огромные клубы густого чёрного дыма и раскалённые камни.