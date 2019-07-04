Результаты переговоров Чехии и России об урегулировании авиасообщения могут быть обнародованы в выходные. Об этом сообщил представитель Минтранса Чехии Франтишек Йемелка.
По его словам, чешская сторона заинтересована в скорейшем решении данного вопроса, сообщает
В настоящее время власти Чехии разрешили полёты российским авиакомпаниям до 7 июля после зеркального решения России. Проблемы в авиасообщении двух стран возникли после того, как двум странам не удалось прийти к соглашению по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским маршрутам.
Переговоры проходят посредством электронной почты, с чешской стороны их ведёт директор отдела гражданской авиации нашего министерства Зденек Йелинек. Мы отправили российским коллегам письмо, ждём, как они отреагируют на него, — сказал Йемелка.
Как ранее писал News.ru, Министерство транспорта РФ ведёт переговоры с чешской стороной для сохранения авиационного сообщения между государствами, заявил глава российского ведомства Евгений Дитрих. По его словам, участники процесса работают над тем, чтобы не оставить граждан РФ без перелётов в республику.