https://static.news.ru/photo/3aac92ee-9e54-11e9-81e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Результаты переговоров Чехии и России об урегулировании авиасообщения могут быть обнародованы в выходные. Об этом сообщил представитель Минтранса Чехии Франтишек Йемелка.

По его словам, чешская сторона заинтересована в скорейшем решении данного вопроса, сообщает РИА Новости .

В настоящее время власти Чехии разрешили полёты российским авиакомпаниям до 7 июля после зеркального решения России. Проблемы в авиасообщении двух стран возникли после того, как двум странам не удалось прийти к соглашению по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским маршрутам.

Переговоры проходят посредством электронной почты, с чешской стороны их ведёт директор отдела гражданской авиации нашего министерства Зденек Йелинек. Мы отправили российским коллегам письмо, ждём, как они отреагируют на него, — сказал Йемелка.

Как ранее писал News.ru, Министерство транспорта РФ ведёт переговоры с чешской стороной для сохранения авиационного сообщения между государствами, заявил глава российского ведомства Евгений Дитрих. По его словам, участники процесса работают над тем, чтобы не оставить граждан РФ без перелётов в республику.