https://static.news.ru/photo/6428f7b2-9c00-11e9-8a08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Центр боевой подготовки для американских солдат планируют возвести в Дравско-Поморском на севере Польши, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, соглашение о строительстве будет подписано в третьем квартале 2019 года.

Создание центра является частью обязательств Варшавы по размещению на своей территории дополнительного военного контингента США. Для этого отведены шесть точек преимущественно у восточной границы республики, а также военные аэродром, который будет использоваться в непредвиденных случаях, передаёт Radio Sputnik .

Ранее News.ru писал, что на Украину в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze — 2019 прибыли военно-транспортные самолёты стран НАТО. Они доставили личный состав, технику и необходимое оборудование.