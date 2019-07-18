https://static.news.ru/photo/516fb0d0-a974-11e9-b65a-fa163e074e61_1024.jpg Ника Гварамия Фото: facebook.com/nika.gvaramia.129

Уволенный с должности генерального директора грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что ему до сих пор на выплатили положенные $5 млн.

Я буду бороться за контракт и выиграю это дело, но это будет через несколько месяцев, может через год. Я когда-нибудь получу эти пять миллионов долларов и вложу в новую телекомпанию, — цитирует РИА Новости экс-руководителя.

Гвамария уточнил, что выплата компенсации была предусмотрена условиями контракта между ним и «Рустави 2».

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники информационной и политической программ грузинской телекомпании «Рустави 2» обнародовали совместное заявление. Его авторы поддержали Гварамия. Сотрудники канала полагали, что «пребывание Ники Гварамия на посту гендиректора и его трудовой контракт были главным гарантом редакционной независимости».