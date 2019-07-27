Ситуация вокруг кандидатуры нового премьер-министра Украины становится всё более запутанной. Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Facebook снимок, на котором изображён он сам, глава государства и комик из «Квартала 95» Евгений Кошевой. Последний в подписи к фото назван премьер-министром — такой «намёк» многими был воспринят как не слишком удачная шутка.

В то же время множатся слухи, согласно которым главой кабмина станет лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. По одной из версий, он уже потребовал у Зеленского пост в обмен на коалицию со «Слугой народа». Интриги добавляет и другая неофициальная информация — о том, что западные спонсоры «Голоса» якобы намерены развернуть информационную кампанию против украинского лидера, если тот не пойдёт на союз с партией Вакарчука. Но «Слуге народа» коалиция, по сути, не нужна.

Имя фронтмена «Океана Эльзы», подавшегося несколько лет назад в политику, регулярно фигурирует в СМИ, несмотря на то, что поддержкой широких масс он похвастаться не может. В Верховную раду партия Вакарчука, впрочем, попала, но, как говорится, на пределе, с трудом преодолев пятипроцентный проходной барьер. Даже это, к слову, многих удивило, ведь за несколько дней до выборов «Голос» в соцопросах не входил и в пятёрку фаворитов гонки. Некоторые политологи и политики относительный успех Вакарчука списывают на влияние его западных «покровителей», в числе которых упоминается временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, Фонд Сороса и даже американский Госдепартамент, а также на содействие украинских и российских олигархов. Практика продвижения лояльных фигур в чужие правительства, конечно, не нова, но возникает вопрос: почему ресурсов на нормальную «раскрутку» Вакарчука не хватило, и его партии пришлось довольствоваться лишь 5,82% голосов?

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расчёт на коалицию со «Слугой народа» со стороны «Голоса» был вполне обоснованным. Программы обеих партий сходятся в ряде пунктов, да и о готовности к союзу заявлял и Зеленский, и Вакарчук. После этого активно начали распространяться слухи о том, что лидер «Голоса» может стать главой правительства, хотя это было бы крайне нелогично в свете заявления президента о необходимости найти на эту должность «гуру экономики». А недавно появились неофициальные данные о якобы состоявшейся беседе Вакарчука и Зеленского, в ходе которой первый потребовал пост премьера в обмен на союз со «Слугой народа», но получил отказ.

На этом же фоне неназванный источник сообщил, что Запад готовит информационную кампанию по дискредитации украинского президента и его команды на случай, если коалиция с «Голосом» не будет создана.

Причём угрозы звучат не только от представительств на Украине, но уже и звонят из других стран, — уточняет один из Telegram-каналов, распространивший эту информацию.

Объективно же «Слуга народа» сейчас в коалиции не нуждается, подчеркнул в разговоре с News.ru украинский политолог Алексей Якубин. Более того, считает он, не будет пользы от союза и «Голосу».

Те, кто «стоит в тени» за партией Вакарчука, вероятно, хотели бы коалиции. Но в самом «Голосе» люди понимают, что даже при союзе со «Слугой народа» они в Раде будут лишь декоративным элементом. Пропрезидентская партия, получившая большинство, сможет самостоятельно продвинуть любое своё решение. И влияние «Голоса» будет почти нулевым. Алексей Якубин украинский политолог

По мнению эксперта, нет и объективных предпосылок для кампании по очернению Зеленского со стороны Запада, поскольку никакого радикального изменения прежнего вектора развития «Слуга народа» не планирует — ни относительно общего внешнеполитического курса, ни в плане финансовых вопросов и т.д. Например, два дня назад глава партии Дмитрий Разумков заявил, что он и его соратники выступают за создание рынка земельной собственности, то есть готовы пойти на выполнение предъявляемых к Киеву требований Всемирного банка и Международного валютного фонда.

И Запад в целом, и транснациональные корпорации, которые хотели бы присутствовать в тех или иных отраслях украинской экономики, многие пункты программы «Слуги народа» вполне устраивают. Интересам западных сил они не угрожают — скорее наоборот, — отмечает Алексей Якубин.

Имя нового украинского премьера Украины станет известно не ранее конца августа, а до этого, видимо, появится ещё немало слухов и спекуляций. Пока одним из главных претендентов на пост считается юрист Алексей Гончарук, с мая занимающий должность заместителя председателя администрации президента Украины. О его высоких шансах недавно заявлял и Разумков.