В выборах главы тори в Великобритании, победителем которых, как считают многие, станет Борис Джонсон, появилась интрига. СМИ и букмекеры считают, что серьёзным соперником для фаворита гонки может стать министр международного развития Рори Стюарт. Ставки на него выросли после того, как политику удалось заручиться поддержкой сразу нескольких видных членов Консервативной партии, включая главу секретариата правительства Дэвида Лидингтона (по сути, он исполняет обязанности заместителя премьера). Пресса в то же время вспомнила о появившихся ещё в 2010-м слухах, согласно которым Стюарт долгое время был шпионом, работая на МИ-6.

Министр международного развития хорошо известен простым британским подданным. СМИ иногда называют его «королём Twitter от тори» — в ходе предвыборной кампании Стюарт отошёл от привычной схемы «обработки» однопартийцев в парламенте, а вместо этого начал встречаться с людьми на улицах, ведя интернет-трансляции. Стоит ли говорить, что многим такое поведение пришлось по душе, особенно молодым избирателям.

Рори Стюарт Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для последних у Стюарта припасён и другой козырь. Как известно, значительная часть британской молодёжи скептически относится к разрыву с Евросоюзом. Выбора у них, впрочем, нет, поскольку все кандидаты на пост главы тори (и автоматически — премьера) поддерживают Brexit. Стюарт же изначально выступал за сохранение членства в ЕС, но, согласившись с итогами референдума 2016-го, всё равно занимает максимально мягкие позиции. Он категорически против no deal (то есть выхода из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем), критически относится к «жёсткому» сценарию (с закрытием границ и т.п.) и допускает отсрочку Brexit, пока не будут достигнуты взаимовыгодные договорённости. Принципиален он и в вопросе своего участия в британской политике в случае победы Джонсона.

Я не буду работать в кабинете Бориса. Я хочу изменить эту страну, я хочу бросить вызов и сказать, что есть две совершенно разные концепции, стоящие перед ней: видение Джонсона и моё. Его стратегия в отношении Европы и моя. Его взгляды на экономику и мои, — заявил Стюарт.

В первом туре выборов лидера тори министр международного развития достиг не лучшего результата, заняв пятое место. Тем не менее его поддержали несколько видных консерваторов, включая Дэвида Лидингтона, фактически второго человека в британском правительстве после премьера. Очевидно, успеху способствовали несколько факторов: народная симпатия, сдержанная позиция по Brexit и «сильное», как характеризуют его британские СМИ, выступление на первых теледебатах. К слову, Борис Джонсон, не участвовавший в дискуссии, на второй эфир всё же согласился явиться.

Майкл Гоув Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не обошлось, впрочем, и без скелетов в шкафу. У Стюарта таковыми стали не юношеские опыты с наркотиками, как у Джонсона или министра юстиции Майкла Гоува, а слухи о работе на британскую разведку. Ещё в 2010 году издание New Yorker сообщило о том, что политик был шпионом во время своей дипломатической работы в Индонезии и Черногории. По данным автора той статьи Йена Паркера, Стюарт был завербован сразу после окончания Оксфорда — кузницы британских политических кадров — и в общей сложности работал на МИ-6 семь лет. Теперь эту информацию подтвердил и анонимный источник британского издания The Daily Telegraph. Сам Стюарт отрицает факт сотрудничества с МИ-6, подчёркивая, что закон о секретной службе в любом случае не позволил бы ему признаться в подобной деятельности.

Даже если бы вы нашли кого-то, кто работал на разведку, он бы вам об этом не сказал, — отметил политик.

Второй раунд голосования депутатов-консерваторов состоится 18 июня (его итоги будут известны в 20:00 по московскому времени), а в конце недели должны быть известны имена двух кандидатов, из которых рядовые члены партии выберут её нового лидера. Очевидно, в значительной мере успех претендентов на пост будет зависеть как от дебатов, так и от перераспределения голосов тори по мере «отсеивания» участников гонки.