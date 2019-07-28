https://static.news.ru/photo/db2dfa8c-b0ec-11e9-94f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании студентка покончила с собой, не дождавшись помощи психиатров. 21-летняя Николь Кей состояла в группе повышенного суицидального риска.

Как пишет Mirror , трагедия произошла после того, как специалисты отказались ей помочь вне очереди. Девушке предложили записаться на приём примерно через год.

Врач клиники, куда обращалась Николь Кей заявил, что у больницы недостаточно средств для того, чтобы нанять дополнительных сотрудников для работы с пациентами.

News.ru ранее писал, что кандидат в Конгресс США от Демократической партии Карл Робинсон убил свою жену, после чего покончил с собой. Он расправился с супругой на её рабочем месте, прямо в регистратуре медцентра.