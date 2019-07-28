В Великобритании студентка покончила с собой, не дождавшись помощи психиатров. 21-летняя Николь Кей состояла в группе повышенного суицидального риска.
Как пишет
Врач клиники, куда обращалась Николь Кей заявил, что у больницы недостаточно средств для того, чтобы нанять дополнительных сотрудников для работы с пациентами.
News.ru ранее писал, что кандидат в Конгресс США от Демократической партии Карл Робинсон убил свою жену, после чего покончил с собой. Он расправился с супругой на её рабочем месте, прямо в регистратуре медцентра.