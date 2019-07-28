Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании студентка покончила с собой, не дождавшись помощи психиатров. 21-летняя Николь Кей состояла в группе повышенного суицидального риска.

Как пишет Mirror, трагедия произошла после того, как специалисты отказались ей помочь вне очереди. Девушке предложили записаться на приём примерно через год.

Врач клиники, куда обращалась Николь Кей заявил, что у больницы недостаточно средств для того, чтобы нанять дополнительных сотрудников для работы с пациентами.

News.ru ранее писал, что кандидат в Конгресс США от Демократической партии Карл Робинсон убил свою жену, после чего покончил с собой. Он расправился с супругой на её рабочем месте, прямо в регистратуре медцентра.

 

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