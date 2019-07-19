https://static.news.ru/photo/bee91b32-aa01-11e9-a3f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская семейная пара Клайв и Лорна Лукасы помогла усмирить буйную пассажирку во время перелёта из Лондона в турецкий Даламан. Дебоширка Хлоя Хейнс пыталась открыть аварийный выход с криком «Всех убью!».

Супруги связали девушку ремнём безопасности и держали, пока лайнер не вернулся из-за инцидента в аэропорт Стэнстед. На обратном пути самолёт сопровождали два истребителя королевских ВВС.

Нарушительницу ждёт штраф в размере 85 тысяч фунтов стерлингов. На счету гражданки уже имеются взыскания за хулиганство и лишение водительских прав за управление машиной в пьяном виде.

Храбрых пассажиров компания Jet2 «отблагодарила» лишь бесплатными напитками после приземления в Турции, пишет « Ридус ». Этот факт опечалил Клайва и Лорну.

Я очень разочарована тем, что Jet2 считает, что мы заслужили только безалкогольные напитки даром. Особенно на фоне того, что эту хулиганку ждёт штраф в 85 тысяч фунтов. Я считаю, что мы заработали хотя бы часть этих денег. Меня спрашивают: «Неужели ты ничего не получила от них?», — возмутилась женщина.

Она добавила, что успокоить Хейнс им помогали остальные пассажиры — парень и девушка схватили дебоширку за плечи и руки.

Как сообщил официальный представитель Jet2, перевозчик «уже вошла в контакт с пассажирами, оказавшими ей помощь, чтобы предложить им благодарность в подходящей им форме в качестве жеста доброй воли».

Ранее News.ru сообщал, что нетрезвая женщина напала на пассажиров самолёта, летевшего из Барселоны в Киев. Очевидец заснял произошедшее на видео.