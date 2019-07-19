Скотленд-Ярд восстановил доступ к специальному сервису для рассылки информации в соцсети и почту. Ранее доступ к нему получили хакеры.
Инцидент произошёл поздно вечером 19 июля. Сначала с электронного адреса лондонской полиции началась массовая рассылка писем странного содержания, затем серия «несанкционированных» сообщений появилась в Twitter-аккаунте ведомства.
В сообщениях, которые впоследствии были удалены, содержались оскорбительные выражения и упоминались имена нескольких человек, передаёт
В полиции Лондона сообщили, что пытаются установить причины произошедшего. Между тем в адрес Скотленд-Ярда уже поступает критика с призывом усилить кибербезопасность. В противном случае скомпрометированными могут оказаться любые сообщения полиции. В частности, есть вероятность, что пресса и общественность усомнится в том, что стоит ли полагаться на уведомления, которые могут быть разосланы в ходе вероятных террористических атак.
В полиции пообещали выполнить эти требования.
Как писал News.ru ранее, британские правоохранительные органы