https://static.news.ru/photo/c5f7e728-aad3-11e9-897d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Скотленд-Ярд восстановил доступ к специальному сервису для рассылки информации в соцсети и почту. Ранее доступ к нему получили хакеры.

Инцидент произошёл поздно вечером 19 июля. Сначала с электронного адреса лондонской полиции началась массовая рассылка писем странного содержания, затем серия «несанкционированных» сообщений появилась в Twitter-аккаунте ведомства.

В сообщениях, которые впоследствии были удалены, содержались оскорбительные выражения и упоминались имена нескольких человек, передаёт BBC .

В полиции Лондона сообщили, что пытаются установить причины произошедшего. Между тем в адрес Скотленд-Ярда уже поступает критика с призывом усилить кибербезопасность. В противном случае скомпрометированными могут оказаться любые сообщения полиции. В частности, есть вероятность, что пресса и общественность усомнится в том, что стоит ли полагаться на уведомления, которые могут быть разосланы в ходе вероятных террористических атак.

В полиции пообещали выполнить эти требования.