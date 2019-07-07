https://static.news.ru/photo/49040714-a048-11e9-af87-fa163e074e61_1024.jpg Джереми Хант Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе. Часть суммы будет направлено на поддержку независимых СМИ Западных Балкан.

Важность создания условий для беспрепятственной работы журналистов объяснил британский министр иностранных дел Джереми Хант, сообщает ТАСС .

Поскольку лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общественность, — заявил дипломат.

Он добавил, что на Глобальной конференции по вопросу свободы прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, его целью будет «установить цену для тех, кто свободу нарушает».

Ранее News.ru сообщал, что каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейковых. Об этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров. По его словам, масштаб этой проблемы весьма велик. Причём в старших возрастных группах тех, кто не отличает ложь от правды, гораздо больше.