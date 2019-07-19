https://static.news.ru/photo/5cd62bc4-aadd-11e9-a6ae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lance Cpl. Dalton Swanbeck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чрезвычайный комитет британского правительства COBRA призвал государственные суда «держаться подальше» от Ормузского пролива, где Иран задержал два танкера, принадлежащих Соединённому Королевству.

Экипажам рекомендуется в течении «некоторого времени» не приближаться к региону. По словам главы МИД страны Джереми Ханта, ответ Лондона Тегерану будет «продуманным и жёстким». Если проблема не будет решена, то это приведёт к «серьёзным последствиям», пишет Telegraph .

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены неприемлемыми действиями Ирана, которые представляют собой явный вызов международной свободе судоходства, — возмутился дипломат.

19 июля текущего года британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. За несколько дней до этого Корпус стражей исламской революции остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива.

Кроме того, разведка США заявила о захвате Ираном танкера, принадлежащего ОАЭ и шедшего якобы под флагом Панамы. Позднее Тегеран объявил, что судно с контрабандным горючим шло под британским флагом.

Ранее News.ru сообщал, что Белый дом разрабатывает военную операцию под названием «Страж». Её целью является обеспечение безопасности морских путей на Ближнем Востоке.