Пожилой житель британского графства Чешир преподнёс в подарок медперсоналу одной из больниц торт, приготовленный с использованием конопли.
Угощение попробовали несколько сотрудников клиники, после чего они «чувствовали себя очень расслабленными». Впрочем, пострадавших в результате инцидента нет.
Сердобольным джентльменом заинтересовалась полиция. Он рассказал, что угостил медиков в честь 18-летия своего внука. При этом мужчина заверил, что совершенно не подозревал об «особом» ингредиенте торта. Привлекать его к ответственности сотрудники правоохранительных органов не стали, ограничившись профилактической беседой, сообщает «
Ранее News.ru писал, что в Иркутске годовалая девочка отравилась наркотиком, найденным в отцовской сумке. Медикам удалось спасти ребёнка.