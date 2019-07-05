https://static.news.ru/photo/3efa318c-9f2e-11e9-b6c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Movementway/Global Look Press

Пожилой житель британского графства Чешир преподнёс в подарок медперсоналу одной из больниц торт, приготовленный с использованием конопли.

Угощение попробовали несколько сотрудников клиники, после чего они «чувствовали себя очень расслабленными». Впрочем, пострадавших в результате инцидента нет.

Сердобольным джентльменом заинтересовалась полиция. Он рассказал, что угостил медиков в честь 18-летия своего внука. При этом мужчина заверил, что совершенно не подозревал об «особом» ингредиенте торта. Привлекать его к ответственности сотрудники правоохранительных органов не стали, ограничившись профилактической беседой, сообщает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что в Иркутске годовалая девочка отравилась наркотиком, найденным в отцовской сумке. Медикам удалось спасти ребёнка.