https://static.news.ru/photo/8012249a-901f-11e9-b710-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Pete Maclaine /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, по мнению граждан, является сильнейшим кандидатом на должность премьер-министра и главы Консервативной партии.

Это подтверждают данные опросов, проведённых изданиями The Sunday Times и The Sun. Согласно им, 47% британцев пророчат победу Джонсону над лейбористами и набирающей популярность партией Brexit. 22% опрашиваемых не согласились с этим. В пользу нынешнего главы МИДа Джереми Ханта высказались 15% респондентов, а шансы других ничтожно малы.

Прошедший в четверг первый тур внутрифракционного голосования показал, что Джонсон действительно является одним из лидеров парламентских выборов, способным поднять популярность Консерваторской партии в народе. Из 312 депутатов его кандидатуру поддержали 114. Хант занял второе место, набрав 43 голоса.

Ранее News.ru писал о том, что претендент на пост премьер-министра Великобритании, бывший глава Форин-офиса и экс-мэр Лондона Борис Джонсон признал, что употреблял наркотики.