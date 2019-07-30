Украинские власти пока не уведомили посольство РФ в Киеве об аресте российского танкера Nika Spirit, сообщил пресс-атташе дипломатической миссии Денис Голенко. По его словам, генконсульство в Одессе отправило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию.

Пока не уведомляли (об аресте — News.ru). Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало, — цитирует представителя ведомства РИА...