Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум начал бракоразводный процесс со своей супругой Хайей бинт Аль-Хусейн. По предварительным данным, женщина сбежала от мужа вместе с детьми из ОАЭ.
Миллиардер подал иск и собирается оставить себе двух детей. Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда столицы Королевства, пишет газета
Интересы аль-Хусейн защищает адвокат Фиона Шеклтон, принимавшая участие в тяжбе леди Дианы и принца Чарльза. Эмир нанял Элен Уорд, помогавшую в разводе Мадонне.
Ранее News.ru сообщал, что стали известны подробности побега жены дубайского шейха. На отчаянный шаг принцессу Хайю толкнула раскрывшаяся правда об издевательствах, которым подверглась дочь шейха Латифа. В 2018 году девушка сбежала в США и пыталась начать новую жизнь. Однако спустя небольшое количество времени была поймана и отправлена в тюрьму. Хайя испугалась за себя и своих детей и решила покинуть страну.