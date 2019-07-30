https://static.news.ru/photo/ed330a9e-b2b6-11e9-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о любви британского премьера Бориса Джонсона к котлетам по-киевски, которые глава кабмина попробовал во время визита в Киев.

Он до сих пор говорит, что то, что он покупал у себя в Великобритании, не выдерживает сравнения с тем, что он пробовал в Киеве, — сообщил Климкин агентству « Укринформ ».

В интервью изданию глава украинского МИДа рассказал, что во время поездок иностранных дипломатов в Киев кормил их варениками и другими национальными блюдами, водил на экскурсии. Всё это, по его словам, было необходимо, чтобы у коллег появились какие-то эмоции по отношению к Украине.

Ранее News.ru сообщал, что турецкий кондитер Хасан Аджар отправил испечённый им традиционный пирог (бёрек) президенту России Владимиру Путину в связи с началом поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. С этим коронным блюдом Аджар в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек (2023 метра).