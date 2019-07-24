https://static.news.ru/photo/35d5bcd6-ae22-11e9-ae53-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.

Ранее его избрали главой Консервативной партии. Накануне своего назначения на пост премьера он заявил, что среди его приоритетов на новой должности важное место занимает победа над оппозицией и осуществление Brexit до конца октября текущего года. Джонсон подчеркнул, что намерен «нанести поражение» Джереми Корбину и лейбористам.

Ранее News.ru писал о том, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании вряд ли изменит к лучшему отношения между Москвой и Лондоном.