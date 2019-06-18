https://static.news.ru/photo/89aa454e-91a2-11e9-8dbe-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания должна покинуть Евросоюз к 31 октября. Лондон добьётся желаемого в переговорах с Брюсселем, если даст понять, что готов к выходу из ЕС без соглашения. Об этом заявил экс-глава британского МИДа Борис Джонсон.

Он отметил, что считает «абсолютно ненормальной» ситуацию, когда правительство Великобритании готово в очередной раз «выкинуть белый флаг» и вновь попросить об отсрочке. По его словам, в диалоге с руководством ЕС необходимо проявить «стойкость и решимость», чтобы покинуть сообщество на выгодных для Лондона условиях.

Джонсон также отметил, что сегодня существованию и Консервативной, и Лейбористской партий реально угрожают как евроскептики, так и Партия либеральных демократов, настроенная в пользу Евросоюза, сообщает « Интерфакс-Украина ».

Ранее News.ru писал, что британцы считают Джонсона основным претендентом на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Согласно данным опросов, в его победе на предстоящих выборах уверены 47% респондентов.