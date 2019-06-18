Великобритания должна покинуть Евросоюз к 31 октября. Лондон добьётся желаемого в переговорах с Брюсселем, если даст понять, что готов к выходу из ЕС без соглашения. Об этом заявил экс-глава британского МИДа Борис Джонсон.
Он отметил, что считает «абсолютно ненормальной» ситуацию, когда правительство Великобритании готово в очередной раз «выкинуть белый флаг» и вновь попросить об отсрочке. По его словам, в диалоге с руководством ЕС необходимо проявить «стойкость и решимость», чтобы покинуть сообщество на выгодных для Лондона условиях.
Джонсон также отметил, что сегодня существованию и Консервативной, и Лейбористской партий реально угрожают как евроскептики, так и Партия либеральных демократов, настроенная в пользу Евросоюза, сообщает «
Ранее News.ru писал, что британцы считают Джонсона основным претендентом на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Согласно данным опросов, в его победе на предстоящих выборах уверены 47% респондентов.