https://static.news.ru/photo/4f7b4340-8eb5-11e9-8a39-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился принять участие в теледебатах с остальными претендентами на пост премьер-министра королевства. Политик является одним из фаворитов предвыборной гонки.

Дипломат принял решение посетить публичную дискуссию на фоне критики в его адрес, сообщает телекомпания BBC . Вещатель запланировал эфир на 18 июня 2019 года. Основным соперником Джонсона в борьбе за кресло главы правительства страны является действующий министр иностранных дел Джереми Хант, обвинивший оппонента в игнорировании дебатов и журналистов.

Лучшим решением будет организация дебатов на тему о том, что мы должны предложить этой стране, и лучшим для этого будет время после того, как во вторник пройдёт второй тур голосования, — рассказал Джонсон.

Итоги второго тура голосования членов парламентской фракции консерваторов по кандидатам на должность лидера тори опубликуют во второй половине дня 18 июня — за несколько часов до анонсированных дебатов.

Ранее News.ru сообщал, что количество претендентов на роль лидера британской Консервативной партии, а также на должность премьер-министра Великобритании составляет десять человек.

Кроме Джонсона в списке значатся: министр природных ресурсов Майкл Гоув, экс-лидер Палаты общин Андреа Лидс, действующий глава МИДа Джереми Хант, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, а также министр внутренних дел Саджид Джавид, глава Минздрава Мэттью Хэнкок, министр труда и пенсий Эстер Макви и представитель Минфина при Палате общин Марк Харпер.