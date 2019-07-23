https://static.news.ru/photo/3fe5d708-ad4e-11e9-b1f5-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Победитель выборов нового лидера Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон, который 24 июля станет премьер-министром страны, заявил, что намерен осуществить Brexit до конца октября текущего года.

По его словам, важное место среди его приоритетов на грядущем посту язанимает победа над оппозицией. Он подчеркнул, что намерен «нанести поражение» Джереми Корбину и лейбористам, передаёт RT .

Мы нанесём поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, — сказал Джонсон.

Ранее News.ru писал о том, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании вряд ли изменят к лучшему отношения между Москвой и Лондоном.