https://static.news.ru/photo/dd9958e2-9cac-11e9-b2f8-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Борис Джонсон, лидирующий в Великобритании на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра, предложит Евросоюзу обсудить возможность установления режима свободной торговли между королевством и странами ЕС после Brexit.

Как сообщил во вторник в эфире телеканала Sky News руководитель избирательного штаба Джонсона Иэн Данкан Смит, фаворит гонки выступит с предложением о введении режима свободной торговли, но если ЕС откажется, то 31 октября Великобритания покинет Евросоюз и без этого.

Мы можем приступить к переговорам на эту тему уже сейчас, если вы настроены серьёзно и хотите запустить процесс, чтобы дело не закончилось введением пошлин или чем-то подобным, — сказал Иэн Данкан Смит.

Ранее News.ru писал, что Джонсон и нынешний министр иностранных дел Альбиона Джереми Хант прошли в финальный тур выборов главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов-тори из 313. Хант занял второе место с 77 голосами, обогнав всего на два голоса министра окружающей среды Майкла Гоува.

Тереза Мэй ранее заявила, что с 7 июня не будет возглавлять правящую партию Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра, пока не выберут её преемника. Решение покинуть пост политик приняла из-за невозможности провести через британский парламент сделку с Евросоюзом об условиях Brexit.