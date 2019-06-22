Первые страницы британских таблоидов 22 июня занимают портреты Бориса Джонсона, но не как победителя четвёртого тура выборов премьер-министра страны, а как участника шумного бытового скандала, разразившегося минувшей ночью. «Без пяти минут премьер-министр» повздорил со своей подружкой, и сделал это так шумно, что соседи были вынуждены вызвать полицию. Британцы гадают — не помешает ли склока с молодой любовницей политической карьере Джонсона?

Через несколько часов после победы в четвёртом туре выборов Борис Джонсон стал участником настоящего погрома — с битьём посуды, криками и таким сильным грохотом в стенах дома, где проживает 31-летняя любовница политика, что соседи были вынуждены вызвать полицейских. Свидетели описали ссору, которую можно было услышать даже с улицы, как «худшее, что слышали в течении жизни».

Полицию вызвали в квартиру Кэрри Саймондс в Южном Лондоне, в перестроенном викторианском доме. Громкий скандал между девушкой и её бойфрендом — Борисом Джонсоном разразился в ночь с 20 на 21 июня.Звукозапись скандала показывает, что 55-летний мистер Джонсон, живущий в квартире своего подружки, крикнул Саймондс «слезь с моего грёбаного ноутбука», затем раздался громкий грохот. После этого весь звукоряд был записан на смартфон соседом, который позднее передал запись The Guardian. При этом доброжелатель пытался пресечь скандал самостоятельно.

Я постучался в квартиру мисс Саймондс и надеялся, что кто-нибудь откроет дверь и скажет: «Мы в порядке». Я постучал три раза, но никто не подошёл к двери, — поведал свидетель скандала, делясь звукозаписью с крупным британским таблоидом.

На записи слышен звук, похожий на звон бьющихся тарелок. Далее следует несколько очень громких воплей, которые, как уверен свидетель, издавала Керри.

Многократно она выкрикнула «Уходи, убирайся из моей квартиры». Мужской голос ответил: «Нет», — рассказал сосед. — А потом после криков наступила тишина, затем раздался громкий хлопок, и весь дом затрясся.

Керри Саймондс Carrie Apples Symonds/facebook

На диктофонной записи слышно, что Керри Саймондс, на которой Борис Джонсон по слухам готов жениться после того, как оставит свою вторую жену, сетует, что её партнёр пролил красное вино на диван. Затем она отчитывает бойфренда, упрекая в том, что ему плевать на деньги и материальные ценности, «потому что ты избалован». Возможно, именно испорченная обивка дивана стала поводом для скандала, который в итоге принял такой оборот, что проходящие мимо люди решили, что в квартире «кого-то убивают».

Полиция, сам Джонсон, а также близкие к нему люди пока отказываются комментировать скандал. Известно лишь, что политик пообещал добиться судебного запрета, чтобы пресечь любые попытки обнародовать запись. В Скотленд-Ярде первоначально сообщили представителям Guardian, что у них нет никаких записей этого инцидента. Однако им назвали номер дела и идентификационные номера автомобилей, выезжавших на вызов. Только после этого в полиции подтвердили, что их вызывали в квартиру Керри Саймондс в 24 минуты после полуночи 21 июня. Поговорив со всеми жителями по этому адресу, полиция пришла к выводу, что все они были «в безопасности».

Репортёры успели сделать снимок Бориса Джонсона в момент, когда он выходит из квартиры Кэрри Саймондс в Камберуэлле рано утром. Есть и другие фотографии: например, Борис Джонсон не выказывал никаких признаков ночного скандала, когда его заметили улыбающимся на летней вечеринке партии консерваторов всего через час после того, как разразилась эта неприятная для него, как политика, новость.

Напомним: экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — наиболее вероятный кандидат на должность премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Изначально об этом говорили данные опросов, проведённых изданиями The Sunday Times и The Sun. Согласно им, 47% британцев пророчили победу Джонсону над лейбористами и набирающей популярность партией Brexit. К моменту скандальной истории с ночной потасовкой Джонсон успешно преодолел четыре тура выборов премьер-министра. Скандал между Саймондс и Джонсоном произошел после того, как экс-министр иностранных дел выиграл последний раунд голосования за место на Даунинг-стрит со 160 голосами.Отразится ли он на претензиях Джонсона на кресло главы правительства — покажет будущее.