https://static.news.ru/photo/cb51aeea-91f4-11e9-88f8-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон увеличил отрыв от конкурентов в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты второго тура голосования.

Джонсон заручился поддержкой 126 из 313 депутатов-тори. Кроме него в третий раунд прошли нынешний министр иностранных дел Джереми Хант (46), министр окружающей среды Майкл Гоув, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37) и глава МВД Саджид Джавид (33).

Третий тур выборов назначен на 19 июня, передаёт Reuters.

Ранее News.ru писал, что Великобритания должна покинуть Евросоюз к 31 октября. Лондон добьётся желаемого в переговорах с Брюсселем, если даст понять, что готов к выходу из ЕС без соглашения. Об этом заявил экс-глава британского МИДа Борис Джонсон.