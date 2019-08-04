Программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта намерена использовать партия «Слуга народа» в Верховной раде для отслеживания аномалии при голосованиях во избежание коррупции. Об этом заявил депутат украинского парламента Давид Арахамия.
Будут наверняка попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, — цитирует парламентария «Интерфакс-Украина».
По информации политика, объединение депутатов по интересам является естественным, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать «рисковых групп».
В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня пять, семь, потом 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию, — пояснил он.
Арахамия также заметил, что система непрерывно анализирует голоса депутатов и «подсвечивает» все аномалии.
Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию, — добавил он.
В команде инициаторов введения данной системы назвали её «Большой брат», пишет RNS.
Как писал News.ru, ранее Центризбирком Украины обнародовал итоги выборов народных депутатов Верховной рады. Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла первое место, набрав 43,16% голосов.