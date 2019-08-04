https://static.news.ru/photo/3ad0432e-b6aa-11e9-bf75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта намерена использовать партия «Слуга народа» в Верховной раде для отслеживания аномалии при голосованиях во избежание коррупции. Об этом заявил депутат украинского парламента Давид Арахамия.

Будут наверняка попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, — цитирует парламентария « Интерфакс-Украина ».

По информации политика, объединение депутатов по интересам является естественным, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать «рисковых групп».

В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня пять, семь, потом 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию, — пояснил он.

Арахамия также заметил, что система непрерывно анализирует голоса депутатов и «подсвечивает» все аномалии.

Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию, — добавил он.

В команде инициаторов введения данной системы назвали её «Большой брат», пишет RNS .

Как писал News.ru, ранее Центризбирком Украины обнародовал итоги выборов народных депутатов Верховной рады. Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла первое место, набрав 43,16% голосов.