https://static.news.ru/photo/88402d84-a95a-11e9-b084-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

66,5% граждан Украины считают, что Россия является страной-агрессором. Только 23,9% жителей соседнего государства уверены в обратном.

На западе государства такое мнение об РФ высказали 92% респондентов, а в Донбассе — 15,9%, свидетельствуют результаты исследования, размещённого на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

В целом о положительном отношении к России сказали 46,5% опрошенных, об отрицательном — 43,6%. Ещё 10% украинцев не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился среди двух тысяч человек в 125 населённых пунктах Украины, контролируемых Киевом. Погрешность составляет не более 3,3%.

Ранее News.ru писал, что лидером электоральных симпатий на выборах в Верховную раду является партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, всего в Раду на внеочередных парламентских выборах проходят пять партий, ещё две могут преодолеть проходной барьер и также попасть в парламент.