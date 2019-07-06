Фото: Frank May/Global Look Press

Порядка 41% граждан Германии считают, что страна должна сохранить направленные против России санкции. За отмену ограничительных мер выступают только 32% немцев.

Ещё 23% не смогли ответить на вопрос.

Большинство жителей восточной части страны (54%) высказались за отказ от санкций, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в журнале Focus. Среди респондентов с запада ФРГ таких только 32%.

Наибольшее число желающих снять ограничения являются сторонниками партий «Альтернатива для Германии» (65%) и «Левые» (53%).

Исследование было проведено институтом Kantar Emnid среди тысячи человек с 25 по 26 июня.

Как уже писал News.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность сблизиться с Европейским союзом. Однако, по его мнению, всё зависит не от Москвы.

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