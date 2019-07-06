https://static.news.ru/photo/88e789b6-9fec-11e9-9caa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank May/Global Look Press

Порядка 41% граждан Германии считают, что страна должна сохранить направленные против России санкции. За отмену ограничительных мер выступают только 32% немцев.

Ещё 23% не смогли ответить на вопрос.

Большинство жителей восточной части страны (54%) высказались за отказ от санкций, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в журнале Focus . Среди респондентов с запада ФРГ таких только 32%.

Наибольшее число желающих снять ограничения являются сторонниками партий «Альтернатива для Германии» (65%) и «Левые» (53%).

Исследование было проведено институтом Kantar Emnid среди тысячи человек с 25 по 26 июня.