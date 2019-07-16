https://static.news.ru/photo/2e7cba06-a7ed-11e9-b32c-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свыше 35% жителей Украины выразили надежду на то, что президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Институтом анализа и прогнозирования.

Отвечая на вопрос «Есть ли у вас надежды, что новый президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему», 35,3% опрошенных сказали, что у них на этот счёт «большие ожидания», передаёт РИА Новости .

У 30,1% респондентов есть «определённые надежды», у 15% — «слабая надежда», а 15,9% заявили об отсутствии каких-либо ожиданий. С ответом не смогли определиться 3,7% опрошенных.

Также у украинцев поинтересовались, каким они себе представляют Владимира Зеленского. Более половины опрошенных (51,5%) назвали его «сильным лидером, который способен объединить нацию и кардинально изменить ситуацию в стране». Противоположного мнения придерживаются 21% респондентов, полагая, что новый президент является «слабым политиком». Затруднились ответить 27,5%.

Опрос проводился 8–15 июля 2019 года среди 2004 жителей страны во всех её регионах, за исключением контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей.

Как писал News.ru, ранее более 1 млн жителей Донбасса поставили свои подписи под открытым письмом президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своём послании они требуют предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии и признать право на интеграцию с Россией.