Свыше одного миллиона жителей Донбасса поставили свои подписи под открытым письмом президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В своём послании они требуют предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии и признать право Донбасса на интеграцию с Россией.
Сбор подписей проходит в рамках акции «Выбор Донбасса». Они фиксируются на соответствующем сайте, сообщает
Ранее News.ru писал, что в центре Донецка проходит акция в поддержку петиции на имя Зеленского. В ней принимают участие около трёх тысяч человек.