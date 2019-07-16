https://static.news.ru/photo/b81e36d8-a7d2-11e9-b661-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свыше одного миллиона жителей Донбасса поставили свои подписи под открытым письмом президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В своём послании они требуют предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии и признать право Донбасса на интеграцию с Россией.

Сбор подписей проходит в рамках акции «Выбор Донбасса». Они фиксируются на соответствующем сайте, сообщает ДАН .

Ранее News.ru писал, что в центре Донецка проходит акция в поддержку петиции на имя Зеленского. В ней принимают участие около трёх тысяч человек.