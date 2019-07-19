https://static.news.ru/photo/827fa44e-aa48-11e9-a7c2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница британского графства Ноттингемшир Лорен Фиренца выпила бокал вина, после чего её начал беспокоить болезненный зуд в руке и шее. Сначала она проигнорировала симптомы, решив, что простудилась.

Но ситуация повторилась спустя два месяца, когда девушка снова употребила спиртное. Тогда гражданка обратилась к медикам. Томография показала, что у пациентки злокачественная опухоль в правом лёгком — лимфома Ходжкина. Врачи пояснили, что болевые ощущения в лимфатических узлах, зуд и дискомфорт в животе после употребления алкоголя являются признаками онкологического заболевания, пишет Daily Mail .

Фиренца сразу начала лечение. Позади уже шесть курсов химиотерапии. Рак удалось победить. Но ей посоветовали пройти ещё два курса, чтобы избежать рецидива.

Я пыталась сохранить контроль над раком, не позволив ему контролировать меня, — рассказала девушка.

В июне 2019 года специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан перечислила малозаметные симптомы начала развития злокачественной опухоли, на которые пациенты чаще всего просто не обращают внимания.

По её словам, самым коварным заболеванием в плане диагностики является рак яичников. На ранних стадиях болезнь хорошо поддаётся лечению, однако женщины часто не догадываются об опасности, игнорируя появившиеся симптомы.

Она отметила, что стоит немедленно насторожиться при частом вздутии живота, запорах, избыточном чувстве сытости даже после лёгкого перекуса и болях в спине. Как правило, эти симптомы чаще всего проявляются на ранних стадиях развития рака яичников.

Ранее News.ru сообщал, что уменьшить возможность появления рака молочной железы могут достаточно ранние роды — в 19–20 лет, а также грудное вскармливание на протяжении более года. Об этом заявил онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко.