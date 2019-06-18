https://static.news.ru/photo/3cd059fe-91b9-11e9-ae12-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manfred Segerer/Global Look Press

Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже. Предприятие не заключило ни одного контракта на поставку самолётов.

В то же время главный конкурент американцев французская Airbus договорилась о продаже 123 машин.

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.

Мы вернём его в небо, когда он будет безопасен, — это самое главное, — сказал Мюленбург.

Airbus прибыл в Ле-Бурже, ожидая получить заказы на свой новый A321XLR. Первые 100 (включая 27 новинок) машин приобрела Air Lease Corporation, которая сдаёт самолёты в аренду авиакомпаниям по всему миру. Стоимость заказа составила $11 млрд.

По словам гендиректора Air Lease Джона Плайджера, XLR является настоящей заменой Boeing 757. Самолёт Airbus гораздо экономичнее в вопросах расхода топлива, передаёт CNBC .

Ранее News.ru писал, что запрет на эксплуатацию пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX продлила авиакомпания American Airlines. В сообщении авиаперевозчика отмечается, что данное решение позволит пассажирам лучше планировать поездки.