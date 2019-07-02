https://static.news.ru/photo/30dcb7b0-9cc1-11e9-899f-fa163e074e61_1024.jpg Анатолий Шарий Фото: instagram.com/anatolijsharij

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.

По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, решение было принято большинством голосов, после чего члены ЦИК постановили провести процедуру регистрации в соответствии с решением суда, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Шарий намерен создать свою политическую партию для участия в выборах в Раду. По его словам, на реализацию этих планов у него очень мало времени. Однако «у нас есть голова, есть интересная команда».