Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.
По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, решение было принято большинством голосов, после чего члены ЦИК постановили провести процедуру регистрации в соответствии с решением суда, передаёт
Ранее News.ru писал, что Шарий намерен создать свою политическую партию для участия в выборах в Раду. По его словам, на реализацию этих планов у него очень мало времени. Однако «у нас есть голова, есть интересная команда».