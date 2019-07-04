https://static.news.ru/photo/ccdb6f12-9e65-11e9-90d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Римской католической церкви Франциском завершилась в Ватикане.

Переговоры российского лидера с понтификом длились около часа, что соответствует протоколу встреч Франциска с иностранными гостями.

После беседы глава России подарил понтифику икону с апостолами Петром и Павлом, а тот в ответ преподнёс гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, сообщает « Интерфакс ».

После визита в Ватикан у российского политика запланированы встречи с президентом и главой правительства Италии.

Ранее News.ru писал, что беседа Путина с Франциском должна быть посвящена таким темам, как защита христиан на Ближнем Востоке, кризис христианских ценностей в западном обществе, а также ситуациям на Украине и в Сирии.